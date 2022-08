YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В РК продолжается реализация благотворительного проекта «Жеңіс». Его запустили в 2015 году при поддержке национальных компаний, общественных организаций, волонтёров и сотрудников группы компаний АО «Самрук-Қазына».

ПЕРЕВОД АЛЬФИЯ АДИЕВА, генеральный директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust»:

— Проект состоит из 2 направлений. Это оказание материальной и социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, независимо от возраста. Казахстанцы из этих категорий, родившиеся до 31 декабря 1935 года, могут бесплатно пользоваться железнодорожным сообщением и перемещаться не только по Казахстану, но и ездить в страны СНГ.

В 2022 году, по словам Альфии Адиевой, такой возможностью смогут воспользоваться около 1400 человек. О ветеранах Великой Отечественной и тружениках тыла заботятся волонтеры благотворительного проекта «Жеңіс». По стране таких активистов около полутысячи.

ТАТЬЯНА МИРОНЮК, исполнительный директор объединения юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть»:

-Рейды — это не просто посещение ветеранов, чтобы послушать их истории или побеседовать с ними. Это прямая волонтерская помощь. Помощь будет оказываться в разных направлениях. Это обеспечение медикаментами, различными бытовыми вещами, которые необходимы ветеранам по их запросу, а также труженикам тыла. Здесь хочется сделать акцент, что в большей части мы будем делать упор на уборку, бытовую помощь, на то, чтобы заготовить уголь или дрова на зиму.

В 2022 году активисты проекта «Жеңіс» планируют выйти на благотворительные рейды и помочь ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла больше 5,5 тысяч раз.