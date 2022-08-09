С начала года в Петропавловске по нарушениям тишины в ночное время принято свыше тысячи звонков

Новости МТРК

18:06 9 Августа 2022

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В прошлое воскресенье около двух часов ночи на канал «102» поступила информация, о том что, в одном из дворов по ул. Уалиханова шумно ведут себя четверо мужчин. Один из них был в нетрезвом состоянии. Его привлекли к административной ответственности. Полицейские провели с гражданами профилактическую беседу для недопущения подобных фактов впредь. Всего в прошлые выходные стражи порядка отреагировали на 5 сигналов по нарушениям тишины. В полиции напоминают, шуметь запрещается с 22.00 до 9.00 часов утра в будние, с 23 .00 до 10.00 часов утра в выходные и праздничные дни. Если вы стали свидетелем нарушения тишины ночью, обращайтесь к участковым инспекторам полиции или позвоните на канал «102».


Анна Потеряева

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