Регистрацию брака сократили до 15 дней в Казахстане

Регистрацию брака сократили в Казахстане. Теперь пары будут ждать всего лишь 15 календарных дней, вместо прежнего 30-дневного срока. Изменение ввели для того, чтобы облегчить регистрацию брака для пар и сделать процесс более эффективным.

Салтанат Капарова, главный специалист методологического обеспечения и контроля в сфере регистрационной службы департамента юстиции СКО:

— Брак регистрируется в присутствии лиц, желающих вступить в брак на 15-ый календарный день, который исчисляется со следующего рабочего дня после подачи совместного заявления о заключении брака. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

Законодательство вступило в силу 25 июля. Только вчера в местном департаменте юстиции уже зарегистрировались 40 пар.

— Конечно, сейчас гражданам это очень удобно. Теперь не нужно ждать 30 дней, как раньше. Все в восторге. Для подачи заявления на заключение брака сначала требуется документ, удостоверяющий личность. После необходимо заполнить заявление.

Отметим, что в первом полугодии прошлого года североказахстанцы заключали брак 2004 раза. За тот же период 2022 года — 1893 брака, что на 111 меньше. Средний возраст бракосочетаемых составил 25-35 лет.