К 11,5 годам тюрьмы приговорили петропавловца, задержанного при сбыте наркотиков

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В сентябре прошлого года полицейские задержали 35-летнего петропавловца возле торгового дома «Тайга». Злоумышленник пытался продать почти 2 килограмма наркотиков. Из машины, в которой он находился, была изъята крупная сумма денег.
Для гашиша особо крупный размер начинается от 200 граммов. К слову, задержанный ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Но, на путь исправления не встал: сбытом наркотиков мужчина занялся, ещё находясь под ограничением свободы. Суд учёл это, назначая наказание.
СНХР: АРМАН ЖАНАКОВ, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО
С начала года в СКО за сбыт наркотиков осудили 22 человека. Это преступление относится к тяжким. Законодательство предусматривает за него суровое наказание. Выявление и пресечение фактов сбыта — одно из приоритетных направлений работы полиции.
АРМАН ЖАНАКОВ, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО
Полицейские напоминают жителям области о работе телефона доверия: 39-72-16. По нему можно сообщить о фактах наркоправонарушений. Также можно выйти на связь с полицией через аккаунт управления по противодействию наркопреступности ДП СКО в социальных сетях Instagram и Facebook, или позвонить на канал «102».
Анна Потеряева