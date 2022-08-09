К 11,5 годам тюрьмы приговорили петропавловца, задержанного при сбыте наркотиков

Новости МТРК

18:07 9 Августа 2022

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В сентябре прошлого года полицейские задержали 35-летнего петропавловца возле торгового дома «Тайга». Злоумышленник пытался продать почти 2 килограмма наркотиков. Из машины, в которой он находился, была изъята крупная сумма денег.

Для гашиша особо крупный размер начинается от 200 граммов. К слову, задержанный ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Но, на путь исправления не встал: сбытом наркотиков мужчина занялся, ещё находясь под ограничением свободы. Суд учёл это, назначая наказание.

СНХР: АРМАН ЖАНАКОВ, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО

— Досудебное расследование проводилось по статье 297 ч.3 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере». В настоящее время задержанный отбывает наказание в учреждении исполнительной системы максимальной безопасности. Суд признал его виновным и приговорил к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

С начала года в СКО за сбыт наркотиков осудили 22 человека. Это преступление относится к тяжким. Законодательство предусматривает за него суровое наказание. Выявление и пресечение фактов сбыта — одно из приоритетных направлений работы полиции.

АРМАН ЖАНАКОВ, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО

— Всего с начала года в СКО зарегистрировано 46 фактов сбыта наркотиков. Из них 27 особо тяжких, то есть совершенных в составе группы, неоднократно, в особо крупном размере и так далее. Сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности из незаконного оборота изъято свыше трёхсот килограммов различных наркотических средств.

Полицейские напоминают жителям области о работе телефона доверия: 39-72-16. По нему можно сообщить о фактах наркоправонарушений. Также можно выйти на связь с полицией через аккаунт управления по противодействию наркопреступности ДП СКО в социальных сетях Instagram и Facebook, или позвонить на канал «102».


Анна Потеряева

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