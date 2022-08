К 11,5 годам тюрьмы приговорили петропавловца, задержанного при сбыте наркотиков

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В сентябре прошлого года полицейские задержали 35-летнего петропавловца возле торгового дома «Тайга». Злоумышленник пытался продать почти 2 килограмма наркотиков. Из машины, в которой он находился, была изъята крупная сумма денег.

Для гашиша особо крупный размер начинается от 200 граммов. К слову, задержанный ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Но, на путь исправления не встал: сбытом наркотиков мужчина занялся, ещё находясь под ограничением свободы. Суд учёл это, назначая наказание.

СНХР: АРМАН ЖАНАКОВ, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО