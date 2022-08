YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Бизнес процветает! Село Имантау в Айыртауском районе каждый год привлекает сотни покупателей петуний и других красивых ярких однолеток. Село стало огромной цветочной оранжереей. Большинство жителей здесь занимаются выращиванием рассады однолетних цветов.

ИЛЬНАР ГАЛЯМШИН, предприниматель,Айыртауский район:

— Вся деревня кормит себя. 3 месяца в году жители Имантау очень плотно работают над выращиванием петуний. Теплица в Имантау в среднем от 100 тысяч петуний выращивает.

150 дворов в Имантау занимаются тепличным бизнесом, это около 500 человек. Выращивают цветы всей семьёй, без дела никто не сидит. Семена закупают в Голландии. Петунии оттуда отлично приживаются на севере Казахстана. Это цветоводы выяснили опытным путём, как и все остальные нюансы тепличного бизнеса. Отмечу, ценник килограмма семян достигает 1,5 миллиона тенге. Но это вложение быстро себя окупает, говорят сельчане. Спрос на рассаду большой.

ИЛЬНАР ГАЛЯМШИН, предприниматель, Айыртауский район:

— За цветами приезжают со всего Казахстана. Это Петропавловск, Костанай, Кокшетау, Нур-Султан, Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Караганда. Цветоводство в Имантау — это кластерное производство. Все знают и едут, потому здесь всегда можно взять цветы. Если не сегодня, то за день можно собрать нужное количество цветов по всей деревне. Заказчики так и делают.

Такой успех обеспечен за счёт кластерного производства, то есть цветочным бизнесом занимаются не 2-3 дома, а почти половина села. В Палате предпринимателей говорят, каждая деревня может найти свою нишу и развивать населённый пункт на примере Имантау. Отмечу, в этом селе проживает 2,5 тысячи человек. Цветочный бизнес приносит 16% налоговых поступлений всего Айыртауского района.