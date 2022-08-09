«Абай центр» пользуется популярностью у молодёжи

Культура

17:59 9 Августа 2022

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Изучить творчество великого Абая, почитать его произведения и уникальные публикации. Это может сделать любой желающий в «Абай центре» Kozybayev University. Его открыли 2 года назад. Центр пользуется большой популярностью у тех, кто пишет реферат, научную статью и даже магистерскую работу на тему Абая Кунанбаева. Часто заходят и те, кто увлекается творчеством великого поэта. В день центр посещает 10 человек минимум.

ЖАЗИРА КОКБАС, научный сотрудник «Абай центра» Kozybayev University:

— В этом году из Евразийского национального университета к нам поступили учебники. Это подарок столичного вуза нашему центру. С их помощью студенты готовили научные и дипломные работы, многие просто заходили почитать. Я замечаю, что с каждым годом интерес к личности Абая растёт, особенно среди молодёжи. Они читают Абая не потому что им задали или сказал преподаватель, они сами хотят изучать. Это очень радует.


Айгерим Хамзина

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