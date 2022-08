10 августа исполняется 105 лет со дня рождения Байкена Ашимова

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Анастасия Кузнецова, корреспондент:

— Человек слова. Человек чести. Именно так называли аксакала казахстанской политики, фронтовика, уроженца Северо-Казахстанской области Байкена Ашимова. 10 августа ему исполнилось бы 105 лет.

Байкен Ашимов побил все рекорды пребывания на посту высшей исполнительной власти страны. Председателем Совета Министров КазССР он был 14 лет — бессменно. Память о человеке-эпохе хранят в областном историко-краеведческом музее. Сюда передали эксклюзивные фото, работы Байкена Ашимова его родные.

Меруерт Тилекова, экскурсовод областного историко-краеведческого музея:

— В этом году в нашем музее состоялось открытие выставки, посвященной юбилейным датам выдающихся личностей Казахстана. Эта витрина посвящена Байкену Ашимову. За мужество и за отвагу он был удостоен Ордена Красной Звезды, и также в течение 14 лет он был председателем Совета Министров КазССР. Ашимов внес огромный вклад в становление Независимого Казахстана.

Родился Байкен Ашимов в 1917 году в ауле Шабакбай Северо-Казахстанской области. В 15 лет юноша впервые покинул дом, не зная ни слова по-русски. Отправился пешком за 150 км в Петропавловск. И поступил здесь в железнодорожное училище. В 2017 году Петропавловскому колледжу машиностроения и транспорта присвоили имя Байкена Ашимова. Каждый из более 1000 студентов знает имя великого земляка.

Анатолий Фурманюк, директор Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им.Б.Ашимова

— Для нас имя Байкена Ашимова — это целеустремленность. Человек, проживший в очень трудное время, когда развивалась наша страна, и он занимал очень ответственные посты, включая времена ВОВ. Очень важно для подрастающего поколения, чтобы они могли перенимать, транслировать эту целеустремленность и движение вперед. В течение учебного года мы проводим классные часы, библиографические сведения дополнительно получаем, сотрудничая с родственниками. Мы планируем выпустить сборник.

Кроме того, в 2015 году на территории сельскохозяйственного колледжа села Покровки Есильского района установили мемориальную доску памяти Байкена Ашимова, где он также учился в свое время. А в 2017 году в Петропавловске открыли бюст выдающемуся земляку.



Анастасия Кузнецова