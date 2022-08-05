В СКО полицейские выявили более 800 нарушений миграционного законодательства

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied За 7 месяцев этого года полицейские выявили 804 нарушения миграционного законодательства. В 655 случаях иностранцы нарушили сроки пребывания в стране, в 149 незаконно осуществляли трудовую деятельность. 28 работодателей привлекли к ответственности.

Более 620 физических и юридических лиц привлекли за то, что они вовремя не сообщили полиции о том, что у них находится иностранец. За попрошайничество к ответственности привлекли двух человек. Вынесено 45 решений судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из республики. Стражи порядка ежедневно проверяют крестьянские и фермерские хозяйства, сельхозпредприятия, строительные объекты, рынки, вокзалы и другие вероятные места нахождения иностранцев. Цель — выявить и пресечь нарушения миграционного законодательства со стороны приезжих, а также выявить факты незаконного привлечения иностранной рабочей силы. Чаще всего иммигранты пропускают сроки регистрации, либо принимающая сторона своевременно не уведомляет миграционную службу о находящихся у них иностранцах. Нередко те, кому разрешено 30-дневное пребывание в РК без регистрации, считают, что могут зарегистрироваться в последующие дни. Это ошибка: опоздание в зависимости от срока нарушения пребывания согласно законодательству влечет за собой предупреждение, штраф либо выдворение, в зависимости от решения суда. Работа по выявлению правонарушений среди иммигрантов продолжается.



Анна Потеряева