В СКО полицейские выявили более 800 нарушений миграционного законодательства

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

За 7 месяцев этого года полицейские выявили 804 нарушения миграционного законодательства. В 655 случаях иностранцы нарушили сроки пребывания в стране, в 149 незаконно осуществляли трудовую деятельность. 28 работодателей привлекли к ответственности.