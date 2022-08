В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ УТОНУЛ 25 — ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На озере Пёстром утонул 25-летний парень. Трагедия произошла во второй половине дня 4 августа. Молодой человек находился в компании друзей. Они катались на катамаране ориентировочно в восьми метрах от берега. Об этом сегодня сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Марат Муратов. По словам очевидцев, парни находились на плавсредстве без спасательных жилетов. Почему, это предстоит еще выяснить. С начала года в регионе утонули 5 человек, 1 из которых ребенок. Все случаи зафиксированы в необорудованных местах .

МАРАТ МУРАТОВ — НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ДЧС СКО

— Глубина там порядка 2,5-3 метров. Никаких сигналов парень не подавал, что тонет. Сначала его спасали ребята, с которыми он находился, потом спасатели. Они прибыли с пирса на лодке. Это было с дальней стороны. где камыши и запрещно купаться. Пирс находится в 100-150 метрах от этого места. Спасатели ныряли в воду, проводили реанимационные мероприятия, к сожалению, спасти не удалось.