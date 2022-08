Спартакиада среди сотрудников правоохранительных органов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Шестой вид спартакиады среди сотрудников правоохранительных органов прошёл на стадионе «Динамо». 12 коллективов физической культуры силовых ведомств состязались в преодолении Президентской мили. Честь каждой команды защищали по двое мужчин и женщин в возрастных категориях до 30 лет и старше.

Галина Скорых — главный специалист областного филиала физкультурно-спортивного общества «Динамо»

— В программу соревнования входят дистанция у мужчин 2400 метров, женщины у нас бегут 1500 метров

Первой на финише в старшей возрастной группе среди женщин оказалась сотрудник областной полиции Татьяна Долбышева. Таймер показал — 6 минут 10 секунд. Среди мужчин лидером стал сотрудник департамента полиции Игорь Дрозь с результатом 8 минут 11 секунд. У девушек в категории до 30 лет отличилась Дарина Билденова, преодолевшая дистанцию за 6 минут 32 секунды. Победу среди мужчин одержал Нариман Ташимов. Его результат — 8 минут 14 секунд.

Татьяна Долбышева — сотрудник аппарата ДП СКО

— К соревнованиям я подготавливалась, вот у меня дополнительно регулярные тренировки, помимо работы. Я думаю, соперники тоже готовились к этим соревнованиям. На дистанции я себя чувствовала прекрасно. Взяла свой один рабочий темп и прошла просто ровно круги.

Победителями соревнования стала команда аппарата областного департамента полиции. Стражи порядка заняли первые места в каждом забеге. Второе место у сотрудников управления специализированной службы охраны. Почетное третье место заняла объединенная команда сотрудников отдела полиции Тайыншынского района. Лидеров соревнований наградили кубками, грамотами и памятными призами. Заключительным 7 видом спартакиады станут соревнования по борьбе самбо. Они пройдут в сентябре.