Конная полиция патрулирует дачные участки

Профилактика дачных краж, поддержание общественного порядка — основные задачи кавалерийского отделения батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска. На его балансе 13 лошадей. Ежедневно 2 маршрута обслуживаются четырьмя конными сотрудниками. В основе работы — взаимодействие с населением. В течение летнего периода тесный контакт с бдительными дачниками позволил пресечь несколько краж. Впереди сезон сбора урожая — самая горячая пора для конных патрулей. Полицейские напоминают дачникам о необходимости принимать меры по защите своего имущества — не оставлять на дачах ценные вещи, использовать надёжные замки, по возможности чаще проверять свои участки. А также призывают о любых нарушениях законности незамедлительно сообщать на канал «102» или пользоваться мобильным приложением «102».