Комиссия «Жер аманаты» прибыла в СКО

Вопросы по паям, выделение земель под пастбища и предложения, как можно усовершенствовать земельное законодательство. Об этом говорили на приёме граждан, который провела комиссия «Жер аманаты» при партии «AMANAT».

Она занимается вопросом возврата в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выданных земель. К членам комиссии обратилась юрист Асель Мержакып. Она представляет интересы жителей села Бостандык Акжарского района. В 2011 году земли ТОО «Бостандык» были реализованы на торгах. Но оказалось, что с молотка ушли участки пайщиков. АСЕЛЬ МЕРЖАКЫП, юрист: — Не на недвижимое имущество, а именно на паевые земли. Пай не является имуществом, это они были в составе ТОО. Но они обращают взыскание именно на паевые земли. О ситуации ТОО «Бостандык» комиссии известно. Речь о 6 тысячах га. При этом у ТОО на тот момент была и другая недвижимость, но на торги выставили земли пайщиков, говорит независимый эксперт по земельным вопросам Бахытжан Базарбек. БАХЫТЖАН БАЗАРБЕК, юрист, независимый эксперт по земельным вопросам:

— Взыскание на имущество было проведено за долги ТОО «Бостандык», когда какую-то часть долга оплатило. Есть квитанции. По идее, они не должны были выставлять на торги. Комиссия «Жер аманаты» изучит этот вопрос и поможет найти выход из ситуации. Обращались к членам комиссии и сельчане, которым нужны пастбища. Напомню, в январе прошлого года Президент страны поручил вернуть неиспользуемые угодья в госсобственность и обеспечить их доступность для сельчан. Чтобы каждый, кто хочет разводить скот, имел под рукой пастбища. Комиссия «Жер аманат» уже вернула в госсобственность свыше 140 тысяч га пастбищ в Карагандинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Но подходить к этому вопросу нужно с умом. Чтобы и сельчане пастбища получили, и аграрии, которые честно трудятся на земле, не пострадали, отмечает председатель Комитета по управлению земельными ресурсами. МУРАТ ТЕМИРЖАНОВ, председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК: — Мы пытаемся найти компромисс. Единственная к вам просьба — немного не хватает медиаподдержки. От вас именно более активного участия в обсуждении. Потому что любое производство в больше или меньшей степени связано с землёй. И земельный вопрос — очень важный. Потому в СК активно идёт работа по возврату неиспользуемых и незаконно предоставленных земель. Уже есть примеры сёл, в которых аграрии добровольно отдали часть земель для жителей. Заключили меморандум. Там сельчане уже используют предоставленные площади под пастбища и сенокосы.



Айгерим Хамзина