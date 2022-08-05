День медиации в РК

Новости МТРК

18:35 5 Августа 2022

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5 августа — День медиации в Казахстане. В нашей области этот институт начал активно развиваться в 2016 году. Профессиональных медиаторов, а также тех, кто работает в различных организациях на общественных началах, в регионе больше двухсот.

ГАЛИНА ПЕХОТИНА, председатель ОО «Северо-Казахстанский центр медиации и права «Содружество»:
— В этот день традиционно проходит день открытых дверей и непосредственно в ассамблее народа Казахстана, во всех областных центрах. Медиаторы проводят прием граждан, разъясняют, дают консультации и все вопросы, касающиеся медиации, рассматриваются.

«Борцы за мир» каждый день пытаются сэкономить деньги, нервы и здоровье, которые люди теряют во время судебных процессов.

ГАЛИНА ПЕХОТИНА, председатель ОО «Северо-Казахстанский центр медиации и права «Содружество»:
— Без конфликтов жить в принципе невозможно. Именно процедура медиации настроена для того, чтобы люди научились выходить из конфликтов достойно, чтобы не было агрессии, не было вражды, каких-либо ситуаций, которые порождали бы дальнейшие конфликты. В процедуре медиации нет истцов и ответчиков, есть стороны, которые приходят в медиацию на основе добровольности.

В области функционирует 14 медиативных кабинетов, в которые может обратиться любой желающий.


Дарья Пышмынцева

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