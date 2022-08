Аким области встретился с жителями Кызылжарского района

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С рабочей поездкой аким области побывал в Кызылжарском районе. В селе Вагулино Кумар Аксакалов встретился с жителями и поинтересовался у предпринимателей, что они за последнее время сделали для развития села. Недавно ТОО «СК-Вагулинское» построило здесь сквер. Кроме того, руководители агроформирований стараются помочь сельчанам завести воду в дома. Но всего вышеперечисленного недостаточно, считает глава региона.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— ТОО, которое зарабатывает, которому помогает государство это делать, должно часть вырученных средств направлять в село. Вот такая задача.

Такая же задача у предпринимателей из Налобино. Они, как и сельхозтоваропроизводители из Вагулино, заключили с сельчанами меморандум, а значит должны выполнить то, что пообещали.

ЛЮФТ

— Обеспечить бесплатным питанием детей в школе и мини-центре. 30 детей обеспечивается? Родители подтверждают?

-Да

Ввод воды в дома, бесплатное питание школьников, повышение зарплаты работников, предоставление жилья многодетным семьям, продажа населению хлеба по низким ценам и не только. Ни один из вышеперечисленных пунктов предприниматели не должны игнорировать.

АНАТОЛИЙ МЕЛЬНИКОВ, руководитель ТОО «Алекри-Агро», Кызылжарский район:

— Дорогу построили 8 километров. Щебнем и песком отсыпали. Построили пожарный пост, отремонтировали, полностью покрасили, крышу поменяли, дороги зимой чистим полностью поселковые. В принципе, кредиты также даем рабочим. На покупку КРС, домов или, чтобы автомобиль взяли без процентов.

За последние 5 лет в Налобинский сельский округ направили более 200 млн тенге бюджетных средств. Двое местных предпринимателей получили субсидии в несколько сотен миллионов тенге. При этом в развитие села они вложили всего 26 млн.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Если Вы построили дорогу к себе на ток, то люди не могут ей пользоваться. Люди пользуются внутрипоселковыми. Меня интересует то, что внутри поселка сделано. В конце года Вы должны будете еще раз собраться и обсудить, как были выполнены договоренности и что нужно будет сделать уже в следующем году.

Свою поездку в Кызылжарский район Кумар Аксакалов завершил в Лесном сельском округе. Там глава региона проинспектировал ход строительства нового животноводческого комплекса. Владелец объекта Еркын Билялов рассказал, что ферма будет рассчитана на тысячу голов КРС. Строительные работы завершены на 80%. Ферму запустят этой осенью.