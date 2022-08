В СКО 20 августа стартует уборочная кампания

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Уборочная кампания в области начнется 20 августа. По данным Управления сельского хозяйства и земельных отношений, сейчас идет активная подготовка к важной кампании. Техника вся исправна. Есть 7300 комбайнов, в том числе 3800 новых высокопроизводительных машин. В этом году зерна засеяли на 4,4 млн га. Из них 3,1 млн га занимает пшеница, 1 млн га — масличные культуры, остальное — зернобобовые. В текущем году площадь подсолнечника увеличилась почти в два раза и достигла 119 тыс. га. Также засеяно 66 тыс. га чечевицы. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Со стороны профильного управления для аграриев по сниженным ценам выделено 78,5 тыс. тонн дизельного топлива. Сельхозтоваропроизводители планируют закупить 1 литр топлива за 219 тенге. Элеваторы и ХПП также готовы принять новый урожай. Общая емкость составляет 6,6 млн тонн.



Анастасия Кузнецова