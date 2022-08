Североказахстанские полицейские усиливают профилактику интернет-мошенничеств

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Профилактика интернет-мошенничеств — одна из важных задач криминальной полиции. С начала года в области зарегистрированы 464 таких преступления. Не менее двух раз в неделю стражи порядка встречаются с трудовыми коллективами, разъясняют, как защититься от сетевых аферистов. Очередная встреча прошла с сотрудниками Центра обслуживания населения.

Виктория Миронычева — оперуполномоченный по борьбе с киберпреступностью Управления криминальной полиции ДП СКО:

— Основными и главными причинами совершения мошенничеств является доверчивость граждан. Раскрытие и расследование таких преступлении представляет определенную сложность, так как злоумышленники используют разные банковские карты и счета, оформленные на третьих лиц

Наиболее опасны «звонки из банка». По этой схеме полицейские зарегистрировали 129 преступлений. Они рассказали о приёмах психологического давления, которые используют мошенники. Аферисты запугивают, не дают времени на принятие взвешенного решения. Сотрудники правоохранительных органов советуют прервать подозрительный разговор, позвонить по официальным номерам той организации, специалистами которой назвали себя неизвестные.

Анара Кусанова — сотрудник филиала госкорпорации «Правительство для граждан»

— Естественно, я сразу понимала, что это мошенники, сотрудники банка не могут звонить и говорить, что, там, произошла какая-то транзакция по вашей карточке, и поэтому я просто-напросто прерывала звонок. Сегодня у нас прошла встреча с сотрудниками, где они рассказали об интернет-мошенничестве, конечно, такие встречи должны быть, они очень полезны для нашего населения, потому что не каждый информирован

Основная задача полицейских — повысить осведомлённость населения. Оперативники призывают жителей области делиться рекомендациями о профилактике интернет-мошенничеств в соцсетях и чатах мессенджеров. Также напоминают, что при контакте с интернет-мошенниками важно не спешить с принятием решений, нужно делать проверочные звонки в банк, ни при каких обстоятельствах не диктовать и не пересылать свои личные данные, сразу сообщать о действиях аферистов в CALL-центры банков и в полицию.