«Серебряные волонтеры» СКО выиграли грант в размере 300 тысяч тенге

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«Серебряные волонтеры» области выиграли грант в размере 300 тысяч тенге. Социальный проект по теме «Серебряное волонтерство» по вовлечению старшего поколения в деятельность добровольческого движения проходил в июне. Организовал конкурс общественный фонд «Волонтеры Кызылорды» по заказу Министерства информации и общественного развития РК. Североказахстанцы выбрали направление «Доброе сердце». В своей заявке рассказали о достижениях и дальнейших планах. В итоге их инициативу поддержали.

Сауле Тахметова, руководитель серебряных волонтеров при областном совете ветеранов

— Серебряные волонтеры нашей области — мы будем проводить ряд мероприятий, в результате которых будет оказана помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Детям из многодетных семей будет оказана помощь, из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями. Мы указали в заявке акции, которые мы будем проводить. Это «Дорога в школу», например. В августе уже начнем этот проект. Ко Дню пожилого человека будем проводить акцию «Забота и внимание каждому».