Одежда и обувь подорожали на 10% в Казахстане за год

Новости МТРК

15:54 4 Августа 2022

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В Казахстане в июне этого года одежда и обувь подорожали на 1,4% за месяц и на 9,7% за год. В месячной динамике заметнее всего — на 3,5% — цены выросли в Северо-Казахстанской области. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская и Кызылординская области. Наименьший рост цен был зарегистрирован в Алматы и Восточно-Казахстанской области. В годовой динамике сильнее всего рост цен на одежду и обувь ощутили жители Мангистауской области, Кызылординской и Атырауской области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Алматы.


Анастасия Кузнецова

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