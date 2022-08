YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

О текущей эпидемиологической ситуации в стране говорили на брифинге в столице. Из-за большого количества случаев коронавирусной инфекции Нур-Султан продолжает оставаться в желтой зоне. При этом /каких-либо предпосылок, которые говорили бы о том, что столица войдет в красную зону нет, заверила министра здравоохранения Ажар Гиният. По ее словам, к жесткому карантину казахстанцы вернутся только, тогда, когда увеличится количество тяжелых больных./ Пока же большинство заразившихся коронавирусом лечатся от него дома и не нуждаются в медицинской помощи. «Уколов здоровья» в здравницах сегодня более чем достаточно. Минздрав дополнительно закупит Pfizer и QazVac.

АЖАР ГИНИЯТ, министр здравоохранения РК:

— Сегодня у нас 1 млн 200 с лишним доз вакцины имеется, на осень и зиму мы заранее планируем еще закупить 800 тысяч доз, одобрено правительством. Конечно, мы основную часть будет закупать свою отечественную вакцину. Мы знаем, что она эффективнее, так как сделана из тех вирусов, которые циркулируют в нашей стране.

Среди них есть и грипп. Как правило, болеть им казахстанцы начинают осенью. Компанию по вакцинации против гриппа никто не отменял, рассказала Ажар Гиният. На брифинге в столице журналисты спрашивали министра здравоохранения про текущую ситуацию с корью.

АЖАР ГИНИЯТ, министр здравоохранения РК:

— В этом году случаев кори не зарегистрировано. В прошлом году 2 случая было. В 2020 году была вспышка более 3 тысяч случаев. Вакцинация против кори идет планово. За 6 месяцев детей до года почти 51% провакцинировали, а детей до 6 лет — 60%. Это оптимальный показатель вакцинации, которая может обеспечить иммунитет среди населения, особенно среди детей.

Ответила Ажар Гиният и на вопросы от журналистов, связанные с оспой обезьян. Более месяца назад Казахстан получил 1300 тест-систем из Роспотребнадзора. Тогда же стало известно, что диагностику оспы будут проводить при характерной клинической картине. Министр здравоохранения рассказала, что случаев подозрения на оспу обезьян в Казахстане не зарегистрировано. Сегодня ученые и инфекционисты готовят большой протокол клинический диагностики и лечения данного заболевания, чтобы быть готовыми к разным сценариям. Кстати, ряд стран для борьбы с оспой обезьян использует экспериментальный препарат. Эксперты нашей страны его сейчас изучают. Для них это новый опыт. С чем специалисты Минздрава хорошо знакомы, так это с мониторингом незаконного оборота лекарственных средств. Ведомство проводит его регулярно.

АЖАР ГИНИЯТ, министр здравоохранения РК:

— За последние два года таких нарушений было около 700. Было наложено за незаконную реализацию лекарственных средств более 80 млн тенге штрафа. В этом году было два случая и два уголовных дела заведено, по которым идут расследования. Со стороны граждан покупки таких лекарств не было.



Дарья Пышмынцева