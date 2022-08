YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Гордость всей страны! Перед вами лица победителей 25-го всемирного чемпионата исполнительских искусств. Оттуда театр танца «Sensitive» привёз гран-при, за него боролись лучшие танцовщики из 72 стран. Этой высокой награды среди казахстанцев ещё никто не удостаивался. Исторический момент!

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— За наш ансамбль мы держали кулаки. Мы ждали, что ансамбль выстрелит, потому что за этим стоит ежедневная работа, дисциплина и, конечно, это коллективная работа ребят, Ольги и родителей, которые всегда верили в своих детей и создавали соответствующие условия. Абсолютно уверен, что такие победы будут у нас и дальше.

Название театра танца «Sensitive» переводится как чувственный. Особенность коллектива в том, что артисты имеют нарушения слуха. Музыку они воспринимают по вибрациям в полу. Направляет в танце и руководитель Ольга Ростовщикова. При этом «Sensitive» не участвует в специальных конкурсах для слабослышащих танцоров. Свои медали и титулы они завоёвывают в общих соревнованиях наравне со всеми. В США, где и проходил всемирный чемпионат, жюри с трудом поверило, что перед ними особенные парни и девушки. Так танцевать — невероятно.

Попасть на этот чемпионат помогли местные власти и меценаты, которые оплатили билеты и костюмы. «Sensitive» отплатил тем, что об ансамбле из СК узнал весь мир. Им аплодировали стоя значимые и известные люди искусства. Купают в овациях танцоров и на малой родине. И, конечно, их руководителя и хореографа Ольгу Ростовщикову, которой сегодня вручили медаль «Отличник культуры».

Привёз из США «Sensitive» ещё один гран-при. Артист Артём Радица стал лучшим в номинации моделинг. У парня было три выхода на подиум: классический образ, спортивный и дефиле в купальнике. Харизма и подача Артёма покорили всех. У парня гран-при.

АРТЁМ РАДИЦА, артист театра танца «Sensitive»:

— Очень рад, я даже не смог в тот момент сдержать слёз. Я мечтал быть моделью. Мне было тогда 18 лет, была моя первая фотосессия. И я понял, кем хочу стать.

Тогда петропавловский фотограф подошёл к маме Артёма и сказал, что перед ними талант. Марина Мухаметова к словам прислушалась, отдала сына в модельную школу. Так начался путь Артёма, как модели. В США во время чемпионата парня заметили сразу. Известный голливудский фотограф предложил сотрудничество.

МАРИНА МУХАМЕТОВА:

— Перед отъездом состоялась фотосессия. Он подготовил несколько образов. В будущем он планирует заниматься его раскруткой. Поступило предложение для дальнейшей совместной работы в Милане. Это буду кастинги, показы. Такими шажочками мы шли к своей цели. И сегодня мы имеем такие результаты. Мы бесконечно рады, это такое счастье для нас и для него. Это его большая победа.

И таких побед впереди много. О «Sensitive» ещё не раз услышат, уверены собравшиеся. Артистов и их руководителя благодарили сегодня не только за победу, но и за пример, который они показывают. Образец того, как надо относиться к трудностям, справляться с ними и любить эту жизнь.