Дождались! Дорожное покрытие обновили по улице Алтынсарина в Петропавловске

Новости МТРК

17:15 4 Августа 2022

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Вместо асфальтового покрытия простая накатанная. Именно такая дорога была по улице Алтынсарина многие годы. Прошлой осенью здесь начался долгожданный ремонт. Проложили 1 км 700 м дороги от Партизанской до объездной. «Сейчас — красота!», — говорят местные жители.

Курмангали Апканов, житель города Петропавловска
—  Дорога очень хорошая. Наконец цивилизация до нас дошла. Раньше здесь была грязь, а сейчас люди ходят довольные, с колясками.

Танзия Хамитова, жительница города Петропавловска
—  Живем здесь давно. Такой улицы еще здесь не видели. Асфальт, тратуар, чисто все. Мы рады!

Всего на работы потратили 280 млн из областного бюджета. Плюсы есть и в том, что снижена интенсивность автодвижения по всему городу. Проектированием объекта занялось ТОО ППО «Готика». Совместно с технадзором, представителями заказчика и подрядной организацией обсудили нюансы работы, учли сети и ливневые канализации.

Ольга Прудовикова, директор ТОО ППО «Готика»
—  Даже невооруженным взглядом видно, что зернистость есть, ни пор, ни щебня нет. Сделали пробы специальные для того, чтобы конкретно сделать заключение, удовлетворяет или нет.  Все пробы сертифицированная лаборатория делала и все в удовлетворительном состоянии.

Работы в настоящее время завершены.


Анастасия Кузнецова

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