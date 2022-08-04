913 велокраж зарегистрировано в СКО с начала года

Новости МТРК

15:56 4 Августа 2022

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С каждым годом число велосипедистов растет, как, впрочем, и велокраж. За 7 месяцев этого года в области зарегистрировали 913 краж велосипедов. «Стальных скакунов» разбирают на запчасти, продают значительно ниже себестоимости. Причиной большинства преступлений является то, что велосипеды оставляют без присмотра. Полицейские предупреждают граждан, не стоит оставлять свое имущество незащищенным даже на короткое время. Не оставляйте велосипед в подъездах, вблизи домов на ночь, храните байки в подвальном помещении или в квартире, даже если у вас есть специальное блокирующее устройство, надежный трос. Не покупайте подержанный велосипед без документов. Помните, что в таком случае вы рискуете стать хозяином краденого средства передвижения, который подлежит конфискации. При совершении кражи незамедлительно сообщайте об этом в полицию. Благодаря проводимой сотрудниками полиции профилактической работе удалось добиться снижения количества велокраж, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,3%. Несмотря на это кражи велосипедов в теплый сезон остаются одними из самых распространенных видов «сезонных» преступлений.


Анастасия Кузнецова

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