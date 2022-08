В Петропавловске третий год работает ситуационный центр i KOMEK

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Ситуационный центр i KOMEK работает третий год. Здесь трудятся 3 оператора и 2 аналитика. Действуют они сообща, стараются быстро реагировать на каждое обращение населения.

ЕРНАР БАЙСЕИТОВ, руководитель ситуационного центра i KOMEK:

— С начала года к нам в ситуационный центр поступило более 25 тысяч обращений. Основная доля вопросов касается жилищно-коммунальной сферы и дорожной инфраструктуры. В сутки у нас поступает примерно 200-250 обращений. 4:30 80% обращений обрабатываются с первого звонка. Т.е. это вопросы консультативного характера. Остальные 20% — их решение требует времени.

В среднем на исполнение обращений граждан требуется до 10 дней.

Для удобства населения звонки здесь принимаются круглосуточно. Также операторы принимают обращения, которые люди оставляют в социальных сетях. Кроме того, в ситуационном центре i KOMEK на экраны выведена трансляция со 188 камер видеонаблюдения. Здесь и новые парковки, и игровые площадки, а в этом окне, например, «горячо любимые» вандалами стеклянные остановки. С помощью камер сотрудники ситуационного центра могут помогать представителям экстренных служб. Их вызовы в i KOMEK часто поступают. Операторы передают обращения граждан в скорую помощь, спасателям или полицейским. А еще они оказывают консультативную помощь.

МАРИЯ БАСКИНОВА, инспектор ситуационного центра i KOMEK:

— Вопросы возникают разные, элементарные даже вопросы. Допустим, заплатили за телефон, оплата не прошла. Даже с такими вопросами обращаются к нам, мы перенаправляем. Это жизнь и каждый день у нас тут жизненные вопросы, мы стараемся их решить и помочь людям.

С июня у ситуационного центра i KOMEK появилось свое приложение. Оно называется AIKEY 109. Интерфейс удобный и понятный. Через это приложение петропавловцы тоже могут оставлять свои обращения.