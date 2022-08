Развитие и совершенствование цифровизации в армии

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Минобороны работает над автоматизацией. Об этом сообщил заместитель министра Дархан Ахмидиев на брифинге, который состоялся 2 июля на площадке службы центральных коммуникаций. Первый этап цифровизации в ведомстве стартовал в 2011 году. В том же году была принята бюджетная инвестиционная программа под названием «Создание и внедрение автоматизированных систем управления войсками, вооружениями, ресурсами». На реализацию проекта в бюджете предусмотрели 93 млрд тенге, пока освоили только 35 млрд.

ДАРХАН АХМИДИЕВ, заместитель министра обороны РК:

— Произошла автоматизация материально-технического обеспечения, но нужно понимать, что сейчас работа ведется в полуручном режиме. Когда воинская часть на месте заполняет информацию у себя в файле, собирает это на флешку, бежит в центр, все компонуется. Без инфраструктуры сложно внедрить полномасштабную модернизацию.

Старые компьютеры, серверы, коммуникаторы — это лишь одна их серьезных проблем, рассказал Дархан Ахмидиев. В министерстве обороны ощущается нехватка IT-специалистов. Ко всему прочему их зарплата в 3-4 раза ниже, чем у коллег, которые трудятся в других сферах. Для решения проблемных вопросов ведомство ставит перед собой конкретные цели. Вот одна из них.

ДАРХАН АХМИДИЕВ, заместитель министра обороны РК:

— Мы себе ставим цель построить такую сеть защищенную, причем, не только в рамках нашего министерства и вооруженных сил, сюда включается остальной силовой блок. Вы знаете, что не дай бог военное положение, весь силовой блок переходит под управление генерального штаба министерства обороны. И для нас критично иметь коммуникацию со всеми точками этого силового блока.

Для удобства в министерстве обороны страны определили 5 приоритетных направлений, связанных с цифровизацией. К ним отнесли: инфраструктуру и технологии, процессы и данные, людей и навыки, инновации и кибербезопасность.

Дарья Пышмынцева