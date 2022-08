Кишечную инфекцию выявили у 44 детей в возрасте до двух лет в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 149 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями и два — дизентерии. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в 90% случаев — причиной стала домашняя продукция и несоблюдение личной гигиены. По информации пресс-службы ведомства, в основном, кишечную инфекцию выявляют у детей в возрасте до 14 лет. При этом 44 случая зарегистрировали в группе малышей – от 0 до 2 лет. В 62% — причиной заболевания стала продукция домашнего приготовления, в 30% — несоблюдение личной гигиены, по 2% — овощи и фрукты, мясо и мясопродукты, 4% — молоко и молочные продукты. Из очагов исследовали 43 пробы питьевой воды, положительных находок нет. Санитарные врачи напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил личной гигиены, условий хранения и приготовления продуктов.