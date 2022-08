Казахстанцы могут получить грант на бизнес

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С 8 августа на портале Business.enbek.kz начнут принимать заявки на получение государственных грантов для реализации бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Целевым назначением государственного гранта является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составит 400 МРП, в денежном эквиваленте это больше 1 млн тенге. Каждый участник может получить его только один раз. Для подачи заявки необходимо: зарегистрироваться на портале, пройти проверку на соответствие условиям получения гранта, скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал, заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП. Претендентами на получение государственного гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть: зарегистрированные безработные, индивидуальные предприниматели, плательщики единого совокупного платежа.