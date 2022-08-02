Как получить грант от фонда «Қазақстан халқына»?

Новости МТРК

17:46 2 Августа 2022

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Стартовал конкурс на присуждение грантов и стипендий от фонда «Қазақстан халқына» на предстоящий учебный год. Конкурс пройдёт пройдет с 1 по 15 августа на сайте ОО «Taiburyl». Гранты со стипендиями предоставляются абитуриентам из малообеспеченных семей сельской местности, детям-сиротам и детям с инвалидностью, не получившим государственный или иной грант на оплату высшего образования по программам бакалавриата. Заявки подаются в приемную комиссию выбранной организации высшего и послевузовского образования в срок с 10 по 17 августа.


Айгерим Хамзина

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