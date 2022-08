Артисты театра танца «Sensitive» вернулись в Петропавловск из США

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Бурные овации, слезы радости, поздравления от коллег по сцене, фото и видео на память. Артисты театра танца «Sensitive» завоевали Гран-при 25-го всемирного чемпионата исполнительских видов искусств. Напомню, крупнейшее состязание проходило в США с 22 по 31 июля. За награды чемпионата боролись участники из 72 стран мира. Вместе с артистами из северного региона честь Казахстана представил известный казахстанский силач и рекордсмен Сергей Цирюльников. За «Sensitive» болели и желали им победы их друзья, родные и близкие, а также североказахстанцы, неравнодушные к творчеству особенных танцоров. 2 августа они вернулись на родину.

Уставшие, но очень счастливые. Артистов, прославивших родную область и страну, встречали цветами, поздравлениями и теплыми объятиями. Руководитель театра танца «Sensitive» рассказала, что она вместе с артистами, находясь за границей, чувствовала очень сильную поддержку земляков. Она, а еще невероятная воля к победе помогла коллективу стать обладателями гран-при, а еще трех золотых и одной серебряной медали.

ОЛЬГА РОСТАВЩИКОВА, руководитель театра танца «Sensitive»:

— Уровень Казахстана отметили, сказали про профессионализм, много было от самих членов жюри вопросов, в том плане, что никто не верил, что ребята — не слышащие танцоры. Были очень сильные команды из Ирландии, Африки, Франции. В командах было и по 20 человек и по 15, но, как я периодически говорю, главное это не количество, а качество исполнения со стороны хореографии.

На чемпионате североказахстанский театр танца представил три постановки. Танго, Самбо и казахский национальный танец. Артисты много репетировали, чтобы через движения всего за одну минуту показать колорит родной страны.

АЙНУР САИНОВА, артист театра танца «Sensitive»:

— Подготовка была с утра до вечера, мы два дня готовились к финалу, не отдыхали, много работали. Когда мы узнали, что мы взяли Гран-при, честно мы даже не поняли, что нас объявляют, мы не понимали, потом замахали, что глухие выиграли, только тогда мы поняли, что мы взяли Гран-при. Классные ощущения, мы плакали от радости, было круто.

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН, артист театра танца «Sensitive»:

— Впечатления интересные. Мы бывали на разных международных конкурсах, но чемпионат мира в Америке это совсем другой уровень. Мы старались делать все от нас зависящее, выкладывались, когда танцевали.

И не только танцевали. Артист театра танца «Sensitive» Артем Радица получил гран-при в номинации моделинг. На чемпионат в США особенные артисты поехали благодаря поддержке руководства северного региона и помощи со стороны спонсоров.