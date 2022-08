Экологи СКО нашли несанкционированные свалки в трех селах Аккайынского района

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В рамках исполнения плана по пресечению несанкционированного размещения отходов по СКО на 2021-2022 годы мобильная рабочая группа специалистов областного департамента экологии выезжала в Аккайынский район. Стихийные свалки там нашли в трех селах. Одну — в селе Смирново, столько же — в Астраханке и две — в Ленинском. Все собранные материалы специалисты направили в областной департамент полиции и в местный акимат для принятия соответствующих мер. Напомню, с начала этого года экологи северного региона выявили 54 нелегальных полигонов.