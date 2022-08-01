Экологи СКО нашли несанкционированные свалки в трех селах Аккайынского района

Новости МТРК

17:16 1 Августа 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В рамках исполнения плана по пресечению несанкционированного размещения отходов по СКО на 2021-2022 годы мобильная рабочая группа специалистов областного департамента экологии выезжала в Аккайынский район. Стихийные свалки там нашли в трех селах. Одну — в селе Смирново, столько же — в Астраханке и две — в Ленинском. Все собранные материалы специалисты направили в областной департамент полиции и в местный акимат для принятия соответствующих мер. Напомню, с начала этого года экологи северного региона выявили 54 нелегальных полигонов.


Дарья Пышмынцева

Читайте также

По госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2025» в районе им. Г.Мусрепова реализовали семейный бизнес
Как встречали Курбан айт в Петропаловске?
Новости МТРК 20.07.2022
«Сделать права без экзаменов» обещал мошенник североказахстанцам
Минсельхоз начал распределение квот на ввоз сахара
В Тайынше прошел день поля
Что означает для казахстанцев внедрение цифрового тенге
Как найти работу, не выходя из дома?
Слабовидящего пенсионера ограбили в центре Петропавловска
В ТОО «Cool infinity» в 2022 году освоят новый вид изотермических вагонов
Успех североказахстанских пчёл
День поля: чем удивляли аграриев в Аккайынском районе?