В полицию все чаще обращаются родственники людей, страдающих алкоголизмом

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Пьянство, дебоши, воровство. За 7 месяцев этого года родственников людей, страдающих алкоголизмом, обратилось в полицию на 33% больше, чем в прошлом году.
Айдын Ахмагамбетов — заместитель начальника отдела местной полицейской службы ДП СКО
— В целях профилактики бытовой преступности и правонарушений, совершаемых на почве злоупотребления алкогольными напитками, участковыми инспекторами полиции применяются меры индивидуальной профилактики, одной из которых является направление на принудительное лечение в СЛПУ
К примеру, 44-летний житель областного центра не раз привлекался к ответственности за кражи. После освобождения из мест лишения свободы не работал, злоупотреблял алкоголем, совершал административные правонарушения. По ходатайству участкового инспектора полиции, следующие 6 месяцев он проведет в наркологической организации принудительного лечения.
ЛЮФТ:
Полицейские обращаются к родственникам людей, нуждающихся в лечении от алкогольной зависимости: не откладывайте принятие решительных мер. Рано или поздно алкогольная и наркотическая зависимости приводят к уголовным и административным правонарушениям. Лечение может стать единственным шансом на возвращение к нормальной жизни.
Айдын Ахмагамбетов — заместитель начальника отдела местной полицейской службы ДП СКО
— Сегодня по решению суда, сотрудниками полиции доставляется в СЛПУ село Благовещенка 7 лиц, страдающих алкоголизмом. Данные лица были направлены по ходатайству близких родственников. В отношении данных лиц предусмотрены разные сроки лечения, от 6 месяцев до года.
Неутешительная статистика. С начала года в Северо-Казахстанской области сотрудники полиции направили на принудительное лечение от алкоголизма 56 человек.
Анастасия Кузнецова