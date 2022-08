В полицию все чаще обращаются родственники людей, страдающих алкоголизмом

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Пьянство, дебоши, воровство. За 7 месяцев этого года родственников людей, страдающих алкоголизмом, обратилось в полицию на 33% больше, чем в прошлом году.

Айдын Ахмагамбетов — заместитель начальника отдела местной полицейской службы ДП СКО

— В целях профилактики бытовой преступности и правонарушений, совершаемых на почве злоупотребления алкогольными напитками, участковыми инспекторами полиции применяются меры индивидуальной профилактики, одной из которых является направление на принудительное лечение в СЛПУ

К примеру, 44-летний житель областного центра не раз привлекался к ответственности за кражи. После освобождения из мест лишения свободы не работал, злоупотреблял алкоголем, совершал административные правонарушения. По ходатайству участкового инспектора полиции, следующие 6 месяцев он проведет в наркологической организации принудительного лечения.

ЛЮФТ: