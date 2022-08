В Мамлютском районе полицейские взаимодействуют с населением при помощи совета общественности

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Безопасность детей и подростков, проблемы бытового насилия, профилактика интернет-мошенничества и другие актуальные вопросы обсудили полицейские Мамлютского района на форуме с председателями советов общественности. Они были созданы в сельских округах района в 2017 году. В них вошли люди, которые пользуются авторитетом у местных жителей. Через взаимодействие с участковыми инспекторами, они вносят вклад в поддержание правопорядка. В 2022 году при каждом совете общественности были созданы волонтёрские движения.



ИСА МУСТАФИН, и.о. начальника отдела полиции Мамлютского района:

— У нас в районе — 12 сельских округов. В каждом округе имеется совет общественности, при советах общественности имеется по 5 волонтеров. Они помогают в работе: в профилактических мероприятиях, в предупреждении населения об интернет-мошенничествах, предупреждения бытовых преступлений, по профилактике скотокрадства, по благоустройству; они помогают доводить важную информацию до жителей сельских округов. На данном мероприятии присутствовало 12 председателей советов общественности и 60 волонтеров.

По словам полицейских, так закладывается основа сервисной модели работы полиции. Ее суть — устойчивые партнёрские отношения с людьми для совместного выявления и решения проблем, связанных с правопорядком.

ЛЯЗЗАТ МУСТАФИНА, волонтер с.Покровка:

— Наша работа очень важна для общества. Я волонтер из Покровки. Совместно с участковым инспектором полиции мы проводим работу по профилактике интернет-мошенничества. На данном форуме были решены очень глобальные вопросы

Также на форуме состоялось поощрение наиболее активных председателей советов общественности. Важным итогом встречи полицейские называют налаживание контакта между советами общественности района, а также обсуждение наиболее актуальных проблем. Их стражи порядка и общественность будут решать совместными усилиями.