С начала года жители СКО взяли ипотечные кредиты на 64 млрд тенге

64 млрд тенге. Это общая сумма ипотечных кредитов, которые североказахстанцы оформили с начала года. По данным Нацбанка, до 1 июля 2022 года объем выданных займов на приобретение жилья в стране превысил 3,9 трлн тенге. В январе этот показатель составил 3,3 трлн тенге. Жители столицы направили на приобретение жилья более 1,13 трлн тенге. Алматинцы взяли заем в банке на сумму 889,2 млрд тенге. Карагандинская, Улытауская и Абайская, Туркестанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области также лидируют по количеству людей, оформивших ипотеку.