Запастись углем заранее рекомендует ЖКХ города Петропавловска. А всё потому, что осенью ожидается возможный подьем цен на уголь. Сегодня его можно приобрести на 2 тупиках — ИП Жан «Шубаркульский» — 14 800 тенге за тонну. И ТОО «ПромИнвестУголь» «Каражаринский» — 15 500 тенге за тонну. И на первом, и на втором тупике сейчас в наличии по 700 тонн угля.

Анастасия Кузнецова