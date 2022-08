Как казахстанцы, отправляя по 500 тенге, покупают дома нуждающимся

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

450 казахстанских семей получили дома благодаря общественному фонду «Asar-ume». Крышу над головой обрели свыше 2300 детей. Это благодаря небезразличным казахстанцам, которые отправляют деньги в благотворительный фонд. 100 тенге, 500 или 10 тысяч. Кто сколько может. Так и собирается сумма на дома для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и без помощи соотечественников им не справиться. Это история и североказахстанки Айнагуль Баекеновой, которая получила сертификат 8 млн тенге на покупку дома.

В селе Саумалколе Айнагуль одна воспитывает шестерых детей. Всю зарплату тратит на съёмную квартиру, в которой семье было тесно, а зимой — холодно. Когда переехали, не было денег даже на кровати для детей, вспоминает сельчанка. Тёмные времена остались позади.

АЙНАГУЛЬ БАЕКЕНОВА, многодетная мать:

Я работала разнорабочим. У меня зарплата была 50-55 тысяч на руки. В данный момент я работаю санитаркой. Тратила большинство на квартиру. Я очень рада, что теперь не будем мыкаться по съёмным квартирам, теперь у нас есть собственный дом.

Позади трудности и у семьи Пестовых. Надежда одна воспитывает пятерых детей. Жизнь не баловала, но какой бы трудной не была ситуация, всегда найдётся рука помощи, говорит Надежда. Узнав, что благодаря казахстанцам у её детей будет крыша над головой, не смогла сдержать слёз. У Пестовых начинается новая жизнь в новом доме.

Помимо сертификата на покупку дома, семья Пестовых получила бытовую технику от меценатов. Мероприятие прошло в рамках благотворительного тура «АSAR JOLY», который стартовал 16 июля. Общественный фонд «Asar-ume» посетит 20 городов Казахстана. В каждой области подарят дома нуждающимся семьям и объявят сбор денег. Накопленное повезут в следующий регион и купят дома там. Североказахстанцы помощь получили от акмолинцев. А собранные у нас деньги повезут в Костанай. За 2 недели марафона казахстанцы собрали 70 млн тенге.

АСХАТ НУРМАШЕВ, президент общественного фонда «Asar-ume»:

— Петропавловск — 4-ый город, куда мы приехали и привезли из Кокшетау ценные подарки. Это одна из наших задач — помочь тем, кто в трудной жизненной ситуации как домами, так и помочь детям с образованием, родителям — с трудоустройством. И тем, кто стремится себя реализовать в бизнесе, мы тоже помогаем. Мы боремся с иждивенчеством, вселяем веру в добро.

Это отличный пример неравнодушия и взаимопомощи, отметила вице-министр труда и социальной защиты. Государство и общество должны работать сообща и помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Для этого и создали программу по повышению доходов населения.

НАЗГУЛЬ САГИНДЫКОВА, вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

— По итогам 1 полугодия реализации программы повышена зарплата 850 тысяч работникам бюджетной сферы, более 1 млн представителей бизнеса. До 2025 года планируется создание более 2 млн новых рабочих мест, из них 400 тысяч — в этом году.

С начала года создано почти 250 тысяч рабочих мест. Также для поддержки социально-уязвимой категории граждан и молодёжи будет выдано 20 тысяч грантов.