Информация департамента Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по СКО

В областном департаменте Комитета технического регулирования и метрологии подвели итоги работы за прошедшие полгода. За это время ведомство охватило государственным контролем 35 субъектов. В них вошли и учреждения здравоохранения. Согласно данным профильного департамента, в 4 здравницах северного региона медицинские работники использовали приборы не прошедшие поверку.

ВАДИМ МАРШАКОВ, руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК по СКО:

— Всего выявлено 98 средств измерений различных приборов. Это термометры, пульсоксиметры, тонометры, электрокардиографы, узи-аппараты. Т.е. показатели тех приборов, на которые опираться не стоит, потому что не подтверждено их соответствие.

Нарушения серьезные, учреждениям, которые имеют к ним отношение, обойтись подобное может дорого. Сумма штрафа переваливает за 700 тысяч, а возможно даже приблизиться к 5 млн тенге. Не к предполагаемой, а реальной административной ответственности уже привлекли владельца одного из североказахстанских испытательных центров. В государственную казну он заплатил почти 600 тысяч тенге.

ВАДИМ МАРШАКОВ, руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК по СКО:

— Испытательный центр осуществлял выдачу протоколов испытания автотранспортных средств без проведения соответствующих испытаний. В автотранспортные средства вносились изменения в конструкцию какие-то и по факту испытания не осуществлялись, а протоколы испытаний выдавались.

Испытательный центр приостановил свою деятельность на полгода. Чтобы не оказаться в похожей ситуации и не платить штраф, некоторые местные торговые сети по рекомендации областного департамента Комитета технического регулирования и метрологии привели в порядок маркировку на электробытовых приборах и документы к ним. Кроме того…

ВАДИМ МАРШАКОВ, руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК по СКО:

— Нами выдана рекомендация, чтобы субъекты проклеймили свои реализуемые ювелирные изделия. Более 37 тысяч изделий субъекты сами проклеймили. Если субъект не принимает никаких мер к приведению в соответствие своих ювелирных изделий, мы будем планировать его в включение плановых проверок.

Чаще всего областной департамент Комитета технического регулирования и метрологии проводит профилактический контроль без посещения. Во многом это связано с мораторием на проверки субъектов малого предпринимательства и макробизнеса.