Двух заместителей акима сократили в СКО

Сокращения в высших кабинетах акимата. 1 августа объявили о кадровых изменениях в СКО. По поручению Президента сокращены два заместителя главы региона. Своё место покинули Гани Ныгыметов и Тимур Султангазиев.