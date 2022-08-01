Двух заместителей акима сократили в СКО

Сокращения в высших кабинетах акимата. 1 августа объявили о кадровых изменениях в СКО. По поручению Президента сокращены два заместителя главы региона. Своё место покинули Гани Ныгыметов и Тимур Султангазиев.

Аким области поблагодарил их за работу на благо региона.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы преодолели непростые времена: период пандемии, карантинных ограничений. Каждый из вас в должности заместителя акима области получил большой багаж опыта, знаний, которые несомненно пригодятся в вашей дальнейшей реализации.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, экс-заместитель акима СКО:

— Мы прошли сложные годы пандемийные. Хочу выразить вам огромную благодарность за тот опыт и знания, которые вы мне передали. Я уверен, что в будущем буду делать всё, чтобы применить в нашей работе.

Гани Ныгыметов и Тимур Султангазиев получили почётные грамоты акима области за вклад в развитие СК. Где они будут трудиться дальше, в пресс-службе областного акимата не сообщают. Теперь у Кумара Аксакалова осталось 3 заместителя вместо 5.