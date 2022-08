Дом моды открыла предпринимательница в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Национальные жилеты, головные уборы, расписные платья. Это Дом моды Зарины Мавляни. Но за этим, теперь уже высоким и значимым титулом, стоят годы упорства, обучения, а главное — твёрдой уверенности в том, что когда-то страсть к национальному колориту перерастет во что-то большее. И не только перерастёт, но и распространиться по всему городу, области и даже стране. 8 лет назад Зарина Мавляни открыла свой бутик по продаже фурнитуры. Спустя 4 года стала вкладывать деньги в знания, мастер-классы. И вот, уже самостоятельно освоив искусство вышивки, Зарина открывает собственное дело.

Зарина Мавляни, предпринимательница

— Мы добились, что у нас сейчас свой цех. Это все реализовалось благодаря поддержке государства. Я выиграла грант в размере 5 млн, закупила дорогое оборудование. Сейчас мы можем клиенту нашему предоставить услуги как по пошиву, так и прокату. К нам обращаются клиенты по индивидуальных заказам. В Петропавловске мы единственные, кто занимается пошивом эксклюзивных национальных нарядов.

В 2019 году талантливая рукодельница и дизайнер прошла обучение в палате предпринимателей Атамекен, выиграла грант в размере 50 тысяч тенге на покупку первой швейной машины. Спустя три года решила снова принять участие в конкурсе грантов только теперь по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2025» и снова выиграла грант. Сейчас в одной части студии — мастерская, где трудятся 7 человек, в другой — готовые изделия. А в прошлом году открыли и помещение под фотостудию. Дом моды Зарины Мавляни стал местом олицетворения семейных ценностей и жизни национального колорита.

Баглан Бакытжанова, жительница с.Возвышенки, район М.Жумабаева

— У нас скоро будет годик дочке и мы пришли сюда выбрать наряд для нее казахский, чтобы все было красиво, чтобы все соответствовало казахским обычаям. Мы выбрали этот магазин, потому что здесь очень много выбора, красивые платья. /0.51/ Мы выбрали платье, жилетку и головной убор.

В прошлом году в СКО в рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» получили грантовые средства на реализацию собственного дела 52 человека. Общая сумма грантовых средств составила 237 млн тенге.