6 киберпреступлений раскрыли полицейские за 2 дня

6 интернет-преступлений раскрыли полицейские за 2 дня. С 26 по 27 июля стражи порядка работали в режиме оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud». Проводили мониторинг сайтов объявлений Olx.kz Krisha.kz, Kolesa.kz, социальных сетей ВКонтакте, Instagram и других популярных ресурсов, которые часто используют сетевые аферисты. Так, выявили 3 фейковых объявления якобы из разных городов, о продаже одного и того же автомобиля. Кроме того, раскрыто 14 ранее совершённых преступлений в сфере информационных технологий. Одно из них — интернет-кража с банковской карточки, пин-код которой был известен злоумышленнику, остальные — случаи оформления кредитов на чужое имя.