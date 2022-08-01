6 киберпреступлений раскрыли полицейские за 2 дня

Новости МТРК

17:53 1 Августа 2022

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6 интернет-преступлений раскрыли полицейские за 2 дня. С 26 по 27 июля стражи порядка работали в режиме оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud». Проводили мониторинг сайтов объявлений Olx.kz Krisha.kz, Kolesa.kz, социальных сетей ВКонтакте, Instagram и других популярных ресурсов, которые часто используют сетевые аферисты. Так, выявили 3 фейковых объявления якобы из разных городов, о продаже одного и того же автомобиля. Кроме того, раскрыто 14 ранее совершённых преступлений в сфере информационных технологий. Одно из них — интернет-кража с банковской карточки, пин-код которой был известен злоумышленнику, остальные — случаи оформления кредитов на чужое имя.


Анастасия Кузнецова

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