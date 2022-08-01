184 ДТП произошло на автодорогах СКО с начала года

Новости МТРК

17:18 1 Августа 2022

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184 ДТП произошло на автодорогах области с начала года. Так, 28 июля во втором часу дня на автодороге «Челябинск-Новосибирск» возле поворота на село Байсал Кызылжарского района водитель автомашины «Volkswagen Passat», совершая обгон впереди идущего транспортного средства, столкнулся с автомашиной «Mitsubishi Montero Sport», водитель которой поворачивал на второстепенную дорогу. В результате ДТП водитель и пассажир «Volkswagen Passat» доставлены в медучреждение областного центра. По факту ДТП собран материал по статье «нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Североказахстанские полицейские продолжают усиленно работать в рамках месячника по безопасности дорожного движения. За семь месяцев в СКО произошло 184 ДТП, в которых погибли 24 человека, 277 — получили ранения.


Анастасия Кузнецова

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