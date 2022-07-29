Пропали без вести

Новости МТРК

16:40 29 Июля 2022

Полицейские ведут поиски двух без вести пропавших петропавловцев. Девятый день родственникам неизвестно местонахождение 59-летнего Рифката Леонидовича Алимова. Мужчина ушел из дома и не вернулся. Приметы: рост 175 см., седой, носит бороду, глаза голубые, на левой щеке имеется шрам, на правой руке от кисти до локтя — ещё один шрам от ожога. Был одет в черные кепку и пиджак, бежевую футболку и голубые джинсы. В этот же день в отдел полиции поступило заявление о пропаже 34-летнего Юрия Викторовича Молчанова. Его отличительные приметы — рост 170 см., темно-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи он был одет в синие шорты, темно-синюю футболку и белые кроссовки. В поисках задействованы сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и представители общественности. Ориентировки разосланы всем подразделениям, распространены в социальных сетях. В ведомстве просят всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, позвонить по номерам телефонов, указанных на экране.


Жанель Бисенбаева

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