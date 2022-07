YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Почти 4 млн тенге потеряли жертвы финансовой пирамиды в СК. Трое потерпевших оказались в сетях деятельности финансовой пирамиды «HERMES LTD». Менеджеры компании привлекали средства вкладчиков, путем обогащения одних участников за счет взносов других. Так, финпирамида проработала 3 года. Факт организации деятельности выявили в департаменте Агентства страны по финансовому мониторингу. Сейчас проводятся следственные действия.