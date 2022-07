В Департаменте экологии по СКО прошел круглый стол

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В областном Департаменте экологии прошел круглый стол. Его посвятили обсуждению проблемы, внесенной в специальную дорожную карту, которую утвердили аким северного региона и министр экологии. Речь идет о накопителе «Биопруд», куда сливаются нечистоты.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— В 2020 году высоких загрязнений атмосферного воздуха сероводородом было более 50 случаев. В позапрошлых годах еще больше было. Автоматические посты Казгидромета фиксируют такие загрязнения, там мониторинг проводят и направляют результаты нам для принятия мер.

Меры начали принимать в 2021 году. Тогда научно-технологический центр воды впервые запустил в накопитель зеленую микроводоросль, чтобы отчистить «Биопруд». Работа уже приносит плоды, но полностью решить проблему не сможет.

АЛЕКСАНДР РЕЙБАНДТ, директор научно-технологческого центра воды, г.Петропавловск:

— Хролера решает часть проблемы, потому что водоем с 53 года не чистится и донных отложений там порядка 4 метров. Сейчас вода сверху очищается, а грязь вся со дна поднимается и снова растворяется в воду.

Хлореллу специалисты научно-технологческого центра воды будут запускать в накопитель до 2023 года. В последующем эту работу постоянно должны будут проводить 4 обученных сотрудника ТОО «Кызылжар су». Заместитель главного инженера рассказал о реконструкции канализационно-очистных сооружений, без которой экологическую проблему никак не решить.

ЕРБОЛ НАБИЕВ, заместитель главного инженера ТОО «Кызылжар су»:

— Было сделано три этапа реконструкции, последний этап, завершающий, был начат, но по ряду причин остановлен и проект ушел на корректировку в 2019 году. Также по ряду причин корректировка не была завершена, экспертиза не была пройдена. Сейчас на данный момент решается вопрос о продолжении корректировки, завершения этапа реконструкции, прохождение государственной экпертизы.

Главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Глеб Кобзенко был краток. Сотрудник городского акимата рассказал, что на реконструкцию канализационно-очистных сооружений уже было выделено свыше 2,5 млрд тенге. Чтобы завершить порядком затянувшийся проект, нужен один миллиард тенге.