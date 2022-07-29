Токаеву доложили о мерах по повышению доходов казахстанцев

Новости МТРК

16:31 29 Июля 2022

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Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов доложил Президенту о ходе реализации программы повышения доходов населения. Так, по итогам первого полугодия увеличена зарплата 850 тысяч работников бюджетной сферы, 240 тысяч представителей производственного персонала квазигоссектора, 1,2 миллиона сотрудников бизнес-структур. Для граждан, не имеющих доходов, создаются рабочие места, обеспечиваются возможности для повышения квалификации, приобретения новых навыков. В рамках реализации инвестиционных проектов до 2025 года планируется создать более 2 миллионов новых рабочих мест, из них в 2022 году — 444 тысячи. На 1 июля создано 249 тысяч рабочих мест, или 56% от годового плана. Совместно с акиматами сформирован пул инвестиционных проектов до 2025 года в отраслях обрабатывающей промышленности, нефтегазохимии, аграрного сектора. Перечень включает в себя порядка 847 проектов с созданием более 266 тысяч рабочих мест. Также заместитель премьер-министра доложил о продлении стажировок и росте зарплат по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место», увеличении размеров грантов на реализацию новых бизнес-идей молодежи. Создаются возможности для получения стабильных доходов лицам из социально уязвимых слоев населения, разработан механизм по содействию занятости женщин.


Анастасия Кузнецова

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