Пропали без вести

Полицейские ведут поиски двух без вести пропавших петропавловцев. Девятый день родственникам неизвестно местонахождение 59-летнего Рифката Леонидовича Алимова. Мужчина ушел из дома и не вернулся. Приметы: рост 175 см., седой, носит бороду, глаза голубые, на левой щеке имеется шрам, на правой руке от кисти до локтя — ещё один шрам от ожога. Был одет в черные кепку и пиджак, бежевую футболку и голубые джинсы. В этот же день в отдел полиции поступило заявление о пропаже 34-летнего Юрия Викторовича Молчанова. Его отличительные приметы — рост 170 см., темно-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи он был одет в синие шорты, темно-синюю футболку и белые кроссовки. В поисках задействованы сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и представители общественности. Ориентировки разосланы всем подразделениям, распространены в социальных сетях. В ведомстве просят всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, позвонить по номерам телефонов, указанных на экране.