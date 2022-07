YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

ХК «Кулагер» готовится к новому сезону! Настрой к предстоящим играм у команды боевой. Спортсмены отдохнули и активно тренируются на льду — в день не меньше двух занятий. На учебно-тренировочных площадках довольно жарко. Вот такими видео делится команда в социальных сетях.

Это первая ледовая тренировка североказахстанских спортсменов. Нападающие отрабатывают пасы, вратари — реакцию и хватку. Потренировавшись две недели дома, парни отправляются на контрольный матч в Курган. Там команда сыграет с хоккейным клубом «Зауралье».



ВЛАДИМИР КАПУЛОВСКИЙ, главный тренер ХК «Кулагер»:

— У нас сейчас расширенный состав. Потому что людей у нас много. Контрольный матч, нужно всем дать поиграть. Надо посмотреть ребят, определиться с составом.

Матч с российской командой можно назвать финальным экзаменом для североказахстанских спортсменов. Пройдут его, а значит, получат путёвку на участие в Чемпионате страны, не все. Могут оказаться вне сезона даже «старички» сборной. Тем более что в этом году ряды хоккеистов пополнили сразу несколько игроков. Среди них и Егоров Кудряшов.



ЕГОР КУДРЯШОВ, защитник ХК «Кулагер»:

— Я здесь недели три, недолго. Хочется выиграть в товарищеском матче. Сложно будет, что первая игра такая. Давно не играли.

Если Егору Кудряшову предстоит сыграть с командой «Зауралья» впервые, то Илье Ахметову встретиться на одном льду с ними уже удавалось. В составе ХК «Кулагер» нападающий 6 сезон. Подготовительный этап спортсмен называет самым ответственным. Расслабляться здесь ни в коем случае нельзя.



ИЛЬЯ АХМЕТОВ, нападающий ХК «Кулагер»:

— Едем на товарищеский матч, посмотреть свои силы, готовность к сезону. Сезон через месяц начинается. Посмотреть взаимодействия командные. Сейчас этап такой серьёзный. Мы втянулись в работу, самое главное, чтобы без травм все было.

Четыре часа в дороге и хоккеисты в Кургане. Сыграют спортсмены там несколько игр, и в этот же день вернутся обратно — домой. Здесь уже с определившимся составом продолжат готовиться к сезону дальше. Стартует он 25 августа.