Что означает для казахстанцев внедрение цифрового тенге

Решение о внедрении цифрового тенге Национальный банк планирует озвучить в конце этого года. Что это значит для казахстанцев, объяснил финансовый консультант и инвестор Алибек Жалгаспаев.

— Цифровой тенге – это следующий этап развития валюты. Ее можно будет отслеживать. К примеру, если у вас компания, ИП или ТОО, и у вас огромная документация, вы должны сдавать отчеты, налоги, оплачивать страховку. С цифровым тенге можно будет избежать всей этой писанины. Будет доступна история транзакций, кроме того, это дополнительная защита от подделывания денег, вы сможете оплачивать покупки без интернета.

Анастасия Кузнецова