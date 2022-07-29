Что означает для казахстанцев внедрение цифрового тенге

Новости МТРК

16:30 29 Июля 2022

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Решение о внедрении цифрового тенге Национальный банк планирует озвучить в конце этого года. Что это значит для казахстанцев, объяснил финансовый консультант и инвестор Алибек Жалгаспаев.

ГРАФИКА:

— Цифровой тенге – это следующий этап развития валюты. Ее можно будет отслеживать. К примеру, если у вас компания, ИП или ТОО, и у вас огромная документация, вы должны сдавать отчеты, налоги, оплачивать страховку. С цифровым тенге можно будет избежать всей этой писанины. Будет доступна история транзакций, кроме того, это дополнительная защита от подделывания денег, вы сможете оплачивать покупки без интернета.

Анастасия Кузнецова

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