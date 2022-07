3,5 тысячи мужчин вышли в декретные отпуска в Казахстане

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

385 тысячам казахстанцам назначили выплаты по уходу за ребёнком в прошлом году. Пособия получают участники обязательного социального страхования и тот родитель, который будет заниматься малышом до одного года. В 2021-ом такое решение приняли 3,5 тысячи мужчин. Они лишились доходов, так как оформили декретный отпуск. Таким казахстанцам никаких запретов не ставят. В целом выплату по уходу за ребенком может получать только один из родителей.