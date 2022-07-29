3,5 тысячи мужчин вышли в декретные отпуска в Казахстане

Новости МТРК

16:34 29 Июля 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

385 тысячам казахстанцам назначили выплаты по уходу за ребёнком в прошлом году. Пособия получают участники обязательного социального страхования и тот родитель, который будет заниматься малышом до одного года. В 2021-ом такое решение приняли 3,5 тысячи мужчин. Они лишились доходов, так как оформили декретный отпуск. Таким казахстанцам никаких запретов не ставят. В целом выплату по уходу за ребенком может получать только один из родителей.


Жанель Бисенбаева

Читайте также

30 североказахстанцев заявили о новом виде мошенничества
Токаев поручил объединить «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор»
«Сделать права без экзаменов» обещал мошенник североказахстанцам
ТОО «Племзавод «Алабота» — 90 лет
За ночные гуляния несовершеннолетних несут ответственность родители
85 % выпускников Kozybayev University трудоустроились в прошлом году
Новости МТРК 01.07.2022
Токаеву доложили о мерах по повышению доходов казахстанцев
Аэропорт Петропавловска передали в доверительное управление
Казахстан попал в список США по санкционным товарам из-за России и Беларуси
Видеокамеры в 200 школах области подключены к управлению полиции
Новости МТРК 30.06.2022