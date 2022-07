11 человек погибли в ДТП с начала года в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Североказахстанские полицейские составили карту, на которой указаны 14 аварийно-опасных участков автодорог. В области наиболее сложный — отрезок трассы «Челябинск-Новосибирск» с 465 по 655 км. Здесь с начала года произошло 13 ДТП, в которых погибли 3 человека, 29 — ранены. Большинство аварий произошли по причине превышения скоростного режима, несоблюдения дистанции и утомленности водителей. Полицейские напоминают, не забывайте про световые приборы. В темное время суток и в дождливую погоду автомобиль будет заметен для других участников дорожного движения. Не превышайте скорость и соблюдайте дистанцию. Всего с начала года на автодорогах республиканского значения произошло 39 ДТП, в котором 11 человек погибли и 83 — получили различные травмы.