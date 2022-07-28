В 1,5 раза увеличилось число желающих поступить на госслужбу

Новости МТРК

18:00 28 Июля 2022

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Требования к государственным служащим с каждым годом повышаются. Об этом говорили сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций. На госслужбу в текущем году поступили 278 граждан. И анализ показал, что желающих работать в госорганах становится только больше.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:
 — Нужно отметить, что в 1,5 раза увеличилось число желающих поступить. Но, вместе с тем, только 31% преодолели пороговое значение на знание законодательства. На сегодня изучаются новые подходы, включающие тестирование на способность работать с цифровой и числовой информацией, собеседование по компетенциям, написание эссе и профильное тестирование. При этом прозрачность и клиентоориентированность процесса являются первоочередными.

Кроме того будут цифровизированы все этапы конкурсных процедур. Госорганам также будет предоставлена возможность найма конкрактных служащих для привлечения профессионалов со специальными знаниями. В настоящее время в регионе порядка 4 тысяч государственных служащих.

 ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:
 — Агентством проводится работа по совершенствованию законодательства в сфере государственной службы. К примеру, в рамках совершенствования оценки эффективности деятельности госслужащих разработаны новые подходы по ее реализации, одним из которых является оценка компетенций по методу 360 градусов. Новые подходы предусматривают максимальное ее обращение и полную автоматизацию.

Также на 31% уменьшилось количество жалоб, поступающих в департамент на действия госслужащих. По линии контроля провели 6 проверок по вопросам соблюдения законодательства о госслужбе, в ходе которых выявили 152 нарушения. Составили 3 протокола, и в бюджет в виде штрафов взыскали 122 тысячи 520 тенге.


Диана Салихова

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