Театр танца «Sensitive» в финале Всемирного Чемпионата

Культура

18:06 28 Июля 2022

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Танцевальный коллектив «Sensitive» представляет нашу страну на 25-ом Всемирном Чемпионате исполнительных видов искусств в США. Более 3 тысяч участников из 72 стран мира с 22 по 31 июля борются за первенство. На данный момент наша команда находится в финале чемпионата.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО:
— Подвели вот сейчас итоги. Наша команда в финале. Мы в финале с командой США, Ирландии, Франции, Австралии.


Диана Салихова

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